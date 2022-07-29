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عربي-دولي
عمره 16 عاماً فقط... إستشهاد فلسطيني في الضفة الغربية
Lebanon 24
29-07-2022
|
09:30
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية انّ الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16عاما)، استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص جنود الاحتلال في الصدر، في قرية المغير قضاء رام الله".
بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادث.
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وكانت ذكرت وكالة "فرانس برس" أن "مسيرة سلمية شارك فيها مئات الأشخاص من القوى الوطنية والإسلامية ومن سكان قرى المغير وترمس عيا وابو فلاح ضد الاستيطان الذي سيطال اراضيهم، وحملوا الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالاستيطان"، مشيرة إلى أن المتظاهرين "اشتبكوا مع المستوطنين والجيش الاسرائيلي وتحولت المسيرة إلى مواجهات عبر التراشق بالحجارة. وأطلق الجيش الاسرائيلي الرصاص وأصاب ثلاثة متظاهرين".
(روسيا اليوم)
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