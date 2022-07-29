عمره 16 عاماً فقط... إستشهاد فلسطيني في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية انّ الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16عاما)، استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص جنود الاحتلال في الصدر، في قرية المغير قضاء رام الله".





بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادث.

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