طائرة ركاب روسية تطلق إشارة استغاثة فوق بحر قزوين... ما القصة؟

أطلقت طائرة ركاب روسية من طراز "بوينغ" تنفذ رحلة من عاصمة الشيشان غروزني إلى موسكو، إشارة استغاثة أثناء تحليقها فوق مياه بحر قزوين.

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وذكرت بعض وسائل الإعلام أن الطائرة اختفت من خارطة موقع "Flightradar" لتتبع الرحلات الجوية قبل أن تظهر عليها مجددا.وفي وقت لاحق هبطت الطائرة بسلام في مطار غروزني، حسبما أكد رئيس الشيشان رمضان قديروف.