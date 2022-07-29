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عربي-دولي
إحالة وزير كويتي إلى التحقيق في قضية تتعلق بإسرائيل
Lebanon 24
29-07-2022
|
11:31
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أحال النائب العام في الكويت وزير المالية عبد الوهاب الرشيد إلى لجنة في محكمة الوزراء للتحقيق بامتناعه عن فصل موظف مرتبط بإسرائيل يعمل لدى هيئة كويتية في لندن.
وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن النائب العام بالإنابة المستشار سعد الصفران أحال الرشيد إلى "لجنة التحقيق في محكمة الوزراء للتحقيق بوقائع امتناعه عن فصل موظف يوناني مرتبط بإسرائيل، يعمل في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن".
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وكان البلاغ المقدم ضد الرشيد اتهمه، والعضو المنتدب غانم الغنيمان، بالامتناع عن فصل الموظف، "رغم علمهما بذلك الارتباط"، حسب ما جاء في البلاغ.
وكانت الصحيفة نقلت أمس عن الرشيد أنه "لم يبلغ رسميا بإحالة النيابة" إلى محكمة الوزراء، وأشار إلى أنه سيزود الجهات المعنية بكل ما يملك من "أدلة دامغة"، إن تم استدعاؤه للتحقيق.
ونفى وزير المالية "كل ما ورد من اتهامات بوسائل التواصل في هذا الصدد"، ووصف ذلك بأنه "كذب وبهتان".
وأضاف الرشيد في تصريحه أمس أنه لن يقبل "بإقحام الصندوق السيادي في أجندات وخلافات شخصية مشبوهة".
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