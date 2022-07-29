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عشرات القتلى بقصف استهدف "أسرى حرب" في أوكرانيا.. وكييف تنفي مسؤوليتها

Lebanon 24
29-07-2022 | 12:30
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اتهم الجيش الروسي والانفصاليون المدعومون من موسكو، الجمعة، قوات كييف بقصف سجن يُعتقل فيه أسرى حرب أوكرانيون، مؤكدين سقوط عشرات القتلى والجرحى، وهو ما نفته كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن السجن الواقع في أولينفيكا (أيلونوفكا بالروسية) بمنطقة دونيتسك الانفصالية، استُهدف ليلا براجمات صواريخ أميركية طراز هيمارس.
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وأعلنت الوزارة في بيان أن "أربعين أسير حرب أوكرانيا قتلوا و75 جرحوا" مضيفة أن ثمانية من موظفي مركز الاعتقال أصيبوا أيضا بجروح.

من ناحيته أفاد زعيم الانفصاليين في دونيتسك دنيس بوشيلين بمقتل 47 شخصا. وقالت قوات المنطقة الانفصالية إن 53 شخصا قتلوا.

وأكد بوشيلين في تصريحات بثها التلفزيون الروسي الرسمي إن ما مجموعه 193 شخصا كانوا في السجن وقت الضربة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن من بين أسرى الحرب الأوكرانيين أفراد من كتيبة آزوف التي دافعت عن منشأة أزوفستال الصناعية في مدينة ماريوبول الساحلية.

من جهته، أكد الجيش الأوكراني أنه "لم ينفذ مطلقا" ضربات على بنى تحتية مدنية وأسرى حرب.

وقال الجيش في بيان إن "القوات المسلحة الأوكرانية، التي تلتزم كليا بمبادئ ومعايير القانون الإنساني الدولي وتطبقه، لم تنفذ مطلقا ولا تقوم بقصف بنى تحتية مدنية وخصوصا أماكن يُحتمل أن يُعتقل فيها رفاق أسرى حرب".

وتعتبر روسيا الوحدة العسكرية السابقة التي كانت مرتبطة بجماعات يمينية متطرفة، منظمة من النازيين الجدد.

وأكدت الوزارة أن "هذا الاستفزاز الشائن يهدف إلى تخويف الجنود الأوكرانيين وثنيهم عن الاستسلام".

وقال بوشيلين إن قوات كييف قصفت السجن لأن أسرى الحرب الأوكرانيين بدأوا الإدلاء بشهاداتهم.

بعد أسابيع من الحصار والمقاومة في منشأة أزوفستال، آخر معاقل ماريوبورل، استسلم نحو 2500 مقاتل أوكراني في أيار. وقالت السلطات الروسية إنهم سيُسجنون في أولينيفكا.
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