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عربي-دولي
حافلة تصطدم بشاحنة في العراق... وأكثر من 10 قتلى
Lebanon 24
29-07-2022
|
13:00
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لقى 12 شخصًا حتفهم، بينهم نساء وأطفال، جراء اصطدام حافلة بشاحنة على طريق رئيسي يؤدي إلى محافظة بابل الواقعة جنوب العاصمة بغداد، كما أفادت السلطات، الجمعة، مشيرة إلى أن سبب الحادث هو السرعة واستدارة خاطئة.
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ووقع الحادث ليل الخميس الجمعة، وفق بيان لمديرية شرطة المرور، ما أودى بحياة "12 شخصا"، وإصابة خمسة آخرين بجروح.
وعزت السلطات في بيانها الحادث إلى "السرعة العالية واستدارة خاطئة"، قام بها أحد السائقين، ما أدى إلى الاصطدام بين الحافلة الصغيرة والشاحنة.
ولفت المتحدث باسم مديرية المرور، العميد زياد القيسي، في حديث لوكالة فرانس برس إلى أن "سائق الشاحنة استدار من الجانب الأيمن للطريق إلى الأيسر" بشكل مباغت. وأضاف أن نساء وأطفالا بين الضحايا، من دون أن يحدد عددهم.
وقال مدير مرور بابل، العميد رضا العمشاوي، في حديث هاتفي مع مراسل "الحرة" في العراق، إن "سبب الحوادث المرورية المتكررة غياب شروط وضوابط السلامة المرورية من علامات تحذيرية فسفورية فضلا عن غياب الإنارة الليلية".
وأكد العمشاوي أن "لدى مرور بابل مخاطبات رسمية طالبت من خلالها المرور العامة بضرورة تنفيذ خطة عمل لتأهيل الطرق السريعة والحولية".
ويذكر أن الطريق السريع الذي يربط العاصمة بغداد ابتداء من منطقة اليوسفية وانتهاء بالبصرة جنوبا يعاني من غياب واضح للإنارة الليلية، فضلا عن وجود تحويلات مفاجئة واقعة ضمن مشاريع تعبيد للطريق ووجود استدارات جانبية خاطئة والتي عادة ما تكون سببا رئيسيا في وقوع حوادث مرورية، وفقا لمراسل "الحرة".
عربي-دولي
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