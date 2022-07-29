سيول وفيضانات إيران تودي بحياة 24 شخصًا (فيديو)

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لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم ولا يزال آخرون في عداد المفقودين جراء سيول وفيضانات ضربت مناطق قرب طهران اعتبارا من الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤولون الجمعة.وتتأثر مناطق واسعة من إيران اعتبارا من الأربعاء، بتساقط كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة، ما انعكس سيولا وفيضانات وجرفا للتربة.وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، في بيان الجمعة، أنه "نظرا للأمطار الغزيرة والسيول في قرية إمام زاده داوود إلى الغرب (من العاصمة)، ومناطق فيروزكوه ورودهن ودماوند إلى الشرق من طهران، توفي 24 شخصا".وأشارت إلى استمرار "عمليات الإنقاذ والبحث عن 19 شخصا مفقودين في هذه المناطق الواقعة ضمن محافظة طهران.وفي رسالة نصية قصيرة، حضت جمعية الهلال الأحمر الإيرانيين على تفادي الاقتراب من مجاري الأنهر أو زيارة مناطق التنزه في الجبال حتى الاثنين، مع استمرار التوقعات بهطول الأمطار في هذه الفترة.إلى ذلك، أكد المحافظ محسن منصوري للتلفزيون الرسمي أنه في منطقة فيروزكوه، سجّل خلال الساعات الماضية مقتل 10 أشخاص وإصابة 12، بينما فقد أثر 16 آخرين.وأوضح أن هذه المنطقة الجبلية على مسافة نحو 130 كلم شرق العاصمة كانت "الأكثر تضررا جراء انجراف صخري".