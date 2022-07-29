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الكرملين: لا نرى استعدادا في الغرب لتقديم تنازلات بشأن أوكرانيا

Lebanon 24
29-07-2022 | 15:30
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صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو لا ترى أي استعداد للتنازل من قبل الغرب فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.

وأجاب بيسكوف بالنفي على سؤال صحفي عما إذا كانت موسكو ترى تغييرات في موقف الغرب من الأزمة الأوكرانية واستعداده لتقديم تنازلات وقال: "كلا، لا نرى".
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وذكرت وسائل إعلام، في وقت سابق، أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا قال إن بعض الشركاء الغربيين، بدأوا مع اقتراب فصل الشتاء، بتقديم مقترحات لكييف من أجل إطلاق مفاوضات سلام مع موسكو.
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