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ما هي حصيلة قتلى الفيضانات في الإمارات؟

Lebanon 24
29-07-2022 | 16:30
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أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، الجمعة، أن 7 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء سيول ضربت عدة مناطق في البلاد في الأيام الأخيرة، بينما تواصل السلطات عمليات الإنقاذ.

وقال المدير العام للعمليات المركزية في وزارة الداخلية  علي الطنيجي في مقطع فيديو نشرته الوزارة على تويتر "يؤسفنا أن نعلن أنه تم العثور على ستة أشخاص من الجنسيات الآسيوية متوفين جراء السيول" مشيرا أن البحث ما زال مستمرا عن شخص يحمل الجنسية الآسيوية أيضا.
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وبعدها بقليل، أعلنت وزارة الداخلية العثور على المفقود "وقد فارق الحياة".
 
وبحسب الطنيجي فإن  80% من الأفراد الذين تضررت مساكنهم جراء السيول "عادوا إلى منازلهم"، مضيفاً أنه "تمت إعادة فتح أغلب الطرق التي تأثرت بالسيول".
 
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