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عربي-دولي
مؤرخ بريطاني يحذر أوكرانيا من "سيناريو قاتم"
Lebanon 24
29-07-2022
|
16:55
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حذر نيال فيرغسون المؤرخ البريطاني والأستاذ بجامعة هارفارد، كييف من "سيناريو قاتم"، مشيرا إلى ارتكاب واشنطن "خطأ غبيا" في الأزمة الأوكرانية، وأن الغرب سيتخلى عن كييف الخريف المقبل.
وكتب فيرغسون في مجلة "Focus" أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ تكتيكيا في أوكرانيا، يجعل كييف تخاطر بمواجهة صعوبات كبيرة في الخريف.
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وأضاف أن "حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تفعل شيئا لحل الأزمة الأوكرانية في المرحلة الأولية".
وقال: "في رأيي، هذا خطأ غبي جدا"، فكلما طال الصراع، قل استعداد الدول الغربية لمساعدة كييف.
وتوقع فيرغسون أنه في الخريف سيضعف تصميم الدول الغربية على مساعدة أوكرانيا، علاوة على ذلك، فلن تحقق العقوبات ضد روسيا التأثير المتوقع، فيما حذرت موسكو مرارا من أن تقديم المساعدة العسكرية لكييف لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وتعرض أوكرانيا للدمار.
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