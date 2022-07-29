الكعبة المشرّفة اكتست حلّتها الجديدة

بدأت مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة، وذلك تزامناً مع العام الهجري الجديد.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلنت وصول كسوة الكعبة المشرفة إلى صحن المطاف استعداداً لإكسائها حلتها الجديدة.

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