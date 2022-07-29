السجن مدى الحياة لـ"منتج الأفلام الدمويّة" في "داعش"... من هو؟ (صورة)

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حكمت وزارة العدل الأميركية على الكندي المولود في السعودية محمد خليفة بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بالضلوع في تمويل تنظيم "داعش" الإرهابي، والترويج لجرائمه الوحشية.وقال المدعون الأميركيون إن خليفة كان "شخصية بارزة" في التنظيم، ووصفوه بأنه وراء "الدعايات الغزيرة" لـ"داعش".وكتب المدعي العام الأميركي أن خليفة لم ينتج فقط مقاطع الفيديو الدموية، التي يستخدمها "داعش" للتحريض على الهجمات والتجنيد فحسب، بل قام أيضا بإعدام جنديين سوريين.وبحسب المدعين، فإن التزام المتهم بالعنف والتنظيم الإرهابي، الذي خدم به بفخر لأكثر من خمس سنوات، استمر بلا هوادة حتى تم القبض عليه.