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خطة قد تدفع الأوروبيين للتخلي عن أوكرانيا

Lebanon 24
29-07-2022 | 23:30
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قال اللواء البريطاني المتقاعد سيمون ماريال لراديو تايمز، إن الأوروبيين قد يتخلون عن دعم أوكرانيا إن نفذوا خطة المفوضية الأوروبية لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15%.

وأضاف: " إذا حدث ذلك وفي ظل هذه الظروف سيبدأ الأوروبيون في التشكيك بمدى فعالية العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا".
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(روسيا اليوم)
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