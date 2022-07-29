خطة قد تدفع الأوروبيين للتخلي عن أوكرانيا

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قال اللواء البريطاني المتقاعد سيمون ماريال لراديو تايمز، إن الأوروبيين قد يتخلون عن دعم أوكرانيا إن نفذوا خطة المفوضية الأوروبية لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15%.وأضاف: " إذا حدث ذلك وفي ظل هذه الظروف سيبدأ الأوروبيون في التشكيك بمدى فعالية العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا".