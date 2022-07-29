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عربي-دولي

أوّل حالتيّ وفاة بـ"جدري القرود" خارج إفريقيا... أين؟

Lebanon 24
29-07-2022 | 23:56
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سجلت إسبانيا والبرازيل أول حالة وفاة بـ"جدري القرود".

وقالت وزارة الصحة الإسبانية عن تسجيل 4298 اصابة بالمرض في البلاد.
 
وأعلنت البرازيل أنّ حالة الوفاة كان ضحيتها رجل يبلغ من العمر 41 عاما.
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ووفقا لوكالة أنباء رويترز، أصبحت بذلك إسبانيا والبرازيل، أول دولتين تعلنان عن حالة وفاء جراء هذا المرض، خارج قارة إفريقيا.

ويعتقد الخبراء أن تفشي جدري القردة في أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية، بدأ من حفلين أقيما في بلجيكا وإسبانيا.

ويعد التفشي الحالي أكبر انتشار للفيروس، وصنفته منظمة الصحة العالمية على أنه حالة طوارئ صحية عالمية.
 
 
(سكاي نيوز)
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