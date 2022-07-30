29
o
بيروت
36
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
30
o
جونية
o
النبطية
o
زحلة
31
o
بعلبك
17
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد إعدام 4 سجناء سياسيين... فرنسا استدعت سفير ميانمار
Lebanon 24
30-07-2022
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
استدعت الخارجية الفرنسية سفير ميانمار في باريس احتجاجا على إعدام المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد أربعة سجناء سياسيين، حسب وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي.
وبحسب إلى المصدر، جرى أيضا تذكير سفير ميانمار بدعوة باريس إلى الإنهاء الفوري لأعمال العنف التي يرتكبها النظام العسكري البورمي، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفا منذ الانقلاب في شباط 2021، وإلى إقامة حوار يشمل جميع الأطراف المعنيين".
Advertisement
وأثارت عمليات الإعدام الأربع التي أُعلن عنها الاثنين، وهي الأولى منذ عقود في ميانمار، إدانة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذيرٌ لكلّ من يريدُ تعبئة البنزين.. انتبهوا لهذا الأمر فوراً
Lebanon 24
تحذيرٌ لكلّ من يريدُ تعبئة البنزين.. انتبهوا لهذا الأمر فوراً
13:01 | 2022-07-29
29/07/2022 01:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يكشفه.. مكانٌ في لبنان يأخذ 24 ساعة كهرباء عبر 50 ميغاواط!
Lebanon 24
وئام وهاب يكشفه.. مكانٌ في لبنان يأخذ 24 ساعة كهرباء عبر 50 ميغاواط!
15:14 | 2022-07-29
29/07/2022 03:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار بطاقات التشريج تتغيّر مُجدداً.. إليكم الأرقام الأخيرة
Lebanon 24
أسعار بطاقات التشريج تتغيّر مُجدداً.. إليكم الأرقام الأخيرة
14:45 | 2022-07-29
29/07/2022 02:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط "يستفزّ" جعجع.. هل يقع "الفراق" من جديد بين الجانبين؟!
Lebanon 24
جنبلاط "يستفزّ" جعجع.. هل يقع "الفراق" من جديد بين الجانبين؟!
06:00 | 2022-07-29
29/07/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في رميش.. إشكالٌ بين الأهالي وعناصر حزبية (فيديو)
Lebanon 24
توتر في رميش.. إشكالٌ بين الأهالي وعناصر حزبية (فيديو)
16:39 | 2022-07-29
29/07/2022 04:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
اليك بعض الاقتراحات
02:38 | 2022-07-30
إشارة أولى تُكشف.. هكذا يتواصل جنبلاط مع "حزب الله"
02:38 | 2022-07-30
إشارة أولى تُكشف.. هكذا يتواصل جنبلاط مع "حزب الله"
02:12 | 2022-07-30
بعد 1 آب.. هذا ما قد يجري بشأن الأسعار
02:12 | 2022-07-30
بعد 1 آب.. هذا ما قد يجري بشأن الأسعار
02:12 | 2022-07-30
بعد 1 آب.. هذا ما قد يجري بشأن الأسعار
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
فيديو
عثر على مليوني دولار وكمية كبيرة من الذهب داخل حقيبة... إليكم ماذا فعل
Lebanon 24
عثر على مليوني دولار وكمية كبيرة من الذهب داخل حقيبة... إليكم ماذا فعل
23:39 | 2022-07-29
30/07/2022 10:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وسيول جارفة في الإمارات.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
أمطار غزيرة وسيول جارفة في الإمارات.. شاهدوا ماذا حصل
01:00 | 2022-07-28
30/07/2022 10:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
11:00 | 2022-07-26
30/07/2022 10:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact