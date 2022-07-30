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عربي-دولي

بعد إعدام 4 سجناء سياسيين... فرنسا استدعت سفير ميانمار

Lebanon 24
30-07-2022 | 00:30
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استدعت الخارجية الفرنسية سفير ميانمار في باريس احتجاجا على إعدام المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد أربعة سجناء سياسيين، حسب وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي.

وبحسب إلى المصدر، جرى أيضا تذكير سفير ميانمار بدعوة باريس إلى الإنهاء الفوري لأعمال العنف التي يرتكبها النظام العسكري البورمي، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفا منذ الانقلاب في شباط 2021، وإلى إقامة حوار يشمل جميع الأطراف المعنيين". 
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وأثارت عمليات الإعدام الأربع التي أُعلن عنها الاثنين، وهي الأولى منذ عقود في ميانمار، إدانة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.
 
 
(روسيا اليوم)
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