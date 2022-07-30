مباشرة على الهواء... سجال حاد بين وزير الخارجية التركي ونظيرته الألمانية! (فيديو)

دار نقاش حاد بين وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك ونظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي بينهما في تركيا تركز على عدة محاور، على رأسها جزر بحر إيجه والمعارض عثمان كافالا والهجوم المحتمل في شمال سوريا.

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ودعت بيربوك تركيا إلى "احترام" قرارات مجلس أوروبا بشأن حقوق الإنسان.



وشددت على أن "قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن عثمان كافالا يجب أن يطبق".



والمعارض كافالا حكم بالسجن مدى الحياة، وينكر التهم الموجهة إليه.





وتابع "لماذا لا تذكرون اليونان ولكن تركيا فقط؟ لماذا تذكرون كافالا؟ لأنكم استخدمتموه"، متهماً رجل الأعمال والناشر مجددًا بـ "تمويل" التظاهرات الكبرى المناهضة للحكومة في عام 2013. ورد تشاوش أوغلو محتجا "لماذا تشجع ألمانيا جميع البلدان على استبعاد تركيا من مجلس أوروبا"، قبل أن يعدد بلدانا قال إنها لا تمتثل لقرارات هيئة حقوق الإنسان الأوروبية وهي "اليونان وفرنسا والنروج وألمانيا"، وفق تعبيره.وتابع "لماذا لا تذكرون اليونان ولكن تركيا فقط؟ لماذا تذكرون كافالا؟ لأنكم استخدمتموه"، متهماً رجل الأعمال والناشر مجددًا بـ "تمويل" التظاهرات الكبرى المناهضة للحكومة في عام 2013.





(الحرة)