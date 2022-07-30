إعلان حالة الطوارئ في نيويورك... ماذا يجري هناك؟

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أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ في الولاية مساء أمس الجمعة بسبب استمرار انتشار جدري القرود.يأتي ذلك بعد يوم من إعلان مفوض ولاية نيويورك للصحة أن جدري القرود يمثل "تهديدا وشيكا للصحة العامة".وقالت هوكول في بيان لها إنّ إعلان الطوارئ سيؤدي إلى استجابة أسرع وتوزيع لقاحات بشكل أفضل.