أوكرانيا رفضت دخول وزيرة أوروبيّة إلى أراضيها... ما السبب؟

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ذكرت صحيفة "يفروبيسكايا برافدا" الأوكرانية أن كييف رفضت حتى الآن طلب وزيرة الخارجية البلجيكية الجديدة، حاجة لحبيب، زيارة البلاد بسبب رحلة سابقة إلى شبه جزيرة القرم.وبحسب الصيحيفة، فإن لحبيب أطلقت تصريحات "تشكك في تبعية شبه الجزيرة إلى أوكرانيا".(روسيا اليوم)