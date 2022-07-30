Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا رفضت دخول وزيرة أوروبيّة إلى أراضيها... ما السبب؟

Lebanon 24
30-07-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-975933-637947662694029066.jpg
Doc-P-975933-637947662694029066.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "يفروبيسكايا برافدا" الأوكرانية أن كييف رفضت حتى الآن طلب وزيرة الخارجية البلجيكية الجديدة، حاجة لحبيب، زيارة البلاد بسبب رحلة سابقة إلى شبه جزيرة القرم.

وبحسب الصيحيفة، فإن لحبيب أطلقت تصريحات "تشكك في تبعية شبه الجزيرة إلى أوكرانيا".
Advertisement


(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
07:57 | 2022-07-30
07:57 | 2022-07-30
07:57 | 2022-07-30
06:00 | 2022-07-30
06:00 | 2022-07-30
05:00 | 2022-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website