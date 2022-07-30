أي سبيل لمنع روسيا من جني أرباح النفط؟

تعتمد الولايات المتحدة وحلفاؤها بشدة على العقوبات الاقتصادية بهدف معاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا. لكن يبدو أن أحد العناصر الرئيسية في تلك الاستراتيجية، وهي القيود المفروضة على صادرات النفط الروسية، تسبب في الغالب ألمًا للناس العاديين في البلدان الأخرى. وتتسبب الدول الأوروبية، على وجه الخصوص، في إلحاق أضرار جسيمة باقتصاداتها من دون تقليل عائدات النفط الروسية.

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وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "تصوّب الدول التي تسعى لمساعدة أوكرانيا نحو الهدف الخطأ. لقد ركزوا على خفض صادرات الطاقة الروسية بدلاً من تقليص أرباح روسيا من صادرات الطاقة. تقوم روسيا بتصدير كميات أقل من النفط لكنها تكسب المزيد من الأموال، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، ومقره فنلندا. ساهمت العقوبات في رفع الأسعار أكثر من تعويض انخفاض الصادرات. في أيار 2022، كسبت روسيا 883 مليون يورو من صادرات النفط، مقابل 633 مليون يورو في أيار 2021. إن الوضع على وشك أن يأخذ منعطفا نحو الأسوأ. العقوبات الجديدة التي اتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على فرضها على روسيا بحلول نهاية العام من المرجح أن تدفع أسعار النفط إلى الأعلى. يحذّر بعض المحللين من أن سعر برميل النفط قد يتجاوز 200 دولار، وهو أعلى بكثير من الارتفاع الحاد في الأسابيع الأولى من الحرب، عندما تجاوزت أسعار النفط نحو 124 دولارًا. هذا الأمر يمكن أن يدفع الاقتصادات الغربية بسهولة نحو الركود".

وتابعت الصحيفة، "لدى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خطة يمكن أن تساهم في تجنب هذه الأزمة. ستنشئ الإدارة كارتل خاص لمستوردي النفط الروسي، وهو اتفاق بين عملاء روسيا لوضع سقف سعري للنفط الروسي. سيكون هذا السقف أقل بكثير من سعر السوق الحالي، مما يقلل بشكل حاد من دور المستهلكين الغربيين في تمويل الجيش الروسي. لكن السعر سيظل يسمح لروسيا بتحقيق بعض الأرباح، بحيث يكون لديها حافز لتصدير نفطها إلى أعضاء الكارتل. حظّر بعض المشاركين الرئيسيين في الخطة، بما في ذلك الولايات المتحدة، استيراد النفط الروسي، لكن الدول الأخرى التي تأمل الولايات المتحدة في حشدها، ولا سيما الهند، تواصل استيراد كميات كبيرة من النفط الروسي. إنها فكرة جريئة وغير مختبرة. يبدو أيضًا أنها أفضل خيار متاح. إذا نجحت، فقد تحرم روسيا من الإيرادات دون تدمير اقتصادات الدول التي تحاول دعم أوكرانيا. إن بناء كارتل ليس بالأمر السهل. لقد حصلت الولايات المتحدة بالفعل على اتفاق مبدئي مع الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع، وهي هيئة تنسيقية للقوى الاقتصادية الديمقراطية الرئيسية. يعمل المسؤولون الأميركيون، بمن فيهم وزيرة الخزانة جانيت يلين، مع نظرائهم للاتفاق على التفاصيل. سيتم تعزيز هذا الكارتل إذا تم إقناع كبار المشترين الآخرين للنفط الروسي، ولا سيما الهند والصين، بالمشاركة. يبدو أن ذلك غير مرجح. لكن المسؤولين الأميركيين يجادلون بأن الكارتل لا يزال بإمكانه زيادة الضغط على روسيا من خلال السماح للدول غير المشاركة بالحصول على حسومات أكبر أيضًا".

وأضافت الصحيفة، "إن الحفاظ على الكارتل هو أيضاً أمرٌ صعب، نظرًا لأن المشاركين يمكن أن يستفيدوا من خلال الغش في ما يتعلق بالسقف السعري، فمن المعروف أن مراقبة اتفاقية تحديد الأسعار أمر صعب للغاية. ولكن في هذه الحالة، قد تكون هناك آلية تنفيذ معقولة. جزء رئيسي من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا هو حظر التأمين على الناقلات التي تحمل النفط الروسي. يحتاج الشاحنون إلى تأمين للتنقل في القنوات ودخول الموانئ. تهيمن الشركات الأوروبية على السوق؛ ففي نيسان وأيار، نُقلت 68 في المائة من صادرات النفط الروسية على ناقلات مؤمنة من قبل الشركات الأوروبية. ويمكن تعديل هذا الإجراء لحظر التأمين على ناقلات النفط المشتراة بسعر أعلى من سقف الكارتل. سعت الحكومة الروسية إلى إحباط الخطة بالتحذير من أنها سترفض الموافقة عليها. وقالت إلفيرا نابيولينا، محافظ البنك المركزي الروسي، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، " على حد علمي، لن نقوم بتوريد النفط لتلك البلدان التي من شأنها أن تفرض مثل هذا الحد الأقصى، وسيتم إعادة توجيه منتجاتنا النفطية والبترولية إلى البلدان المستعدة للتعاون معنا". ومع ذلك، يقول المحللون إنه إذا تم إنشاء كارتل، فسيكون خيار روسيا الحقيقي إما قبول شروطها أو ترك حصة كبيرة من إنتاج النفط الحالي في باطن الأرض".

وبحسب الصحيفة، "ربما يكون الاعتراض الأكثر إقناعًا هو أن خطة وضع سقف سعري قد تزيل وصمة العار عن النفط الروسي. يجادل القادة الأوكرانيون بأن أفضل طريقة لمساعدة قضيتهم هي الامتناع عن إنفاق أي أموال على الطاقة الروسية؛ أما الكارتل فقد يقوم بتطبيع هذه المشتريات. من المؤكد أن العالم سيكون في وضع أفضل اليوم لو لم يكن قد أصبح شديد الاعتماد على الطاقة الروسية. هذه قصة لها دروسها الخاصة، بما في ذلك الحاجة الملحة إلى الانتقال إلى الطاقة المستدامة التي يمكن توليدها بالقرب من الوطن والحاجة إلى مواءمة السياسة التجارية بشكل أوثق مع الأولويات الوطنية الأخرى. الطريقة الوحيدة الدائمة لتقليل القوة الاقتصادية لروسيا كمصدّر للطاقة هي تقليل الطلب على طاقتها. لكن هذه التحولات ستستغرق وقتًا. ويشكل كارتل المشترين وسيلة مؤقتة. بعد عقود من الاعتماد على روسيا، تسعى الدول الأوروبية جاهدة لتبنّي خطط جديدة لتقليل استخدام الطاقة وتوسيع طاقة الرياح والطاقة الشمسية المستدامة. يجب أن تحفز الحرب في أوكرانيا استثمارات مماثلة من قبل الولايات المتحدة، وهي مصدر صافي للطاقة لكنها لا تزال تعتمد على واردات الوقود الأحفوري".

وختمت الصحيفة، "في غضون ذلك، تحتاج أوكرانيا إلى الدعم المستمر من حلفائها في هذا الصراع الطويل الأمد. فإن فرض ألم غير ضروري سيؤدي إلى نتائج عكسية".