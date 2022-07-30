صدور حكم في الولايات المتحدة بحق حفتر

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خسر المشير الليبي خليفة حفتر معركة في الحرب القضائية التي يخوضها ضده في الولايات المتحدة مواطنون ليبيون يتهمونه بارتكاب عمليات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء.واعتبر قاض فدرالي أن حفتر لم يتعاون مع القضاء وبالتالي يمكن إدانته لدفع تعويضات للمدعين.ولا يزال بإمكان حفتر استئناف هذا القرار وسيستغرق الأمر جلسات أخرى لتحديد مبلغ التعويضات، لكن هذا القرار يمثل انتكاسة كبيرة لحفتر.وقال فيصل جيل، أحد المحامين الذين يقفون وراء هذه الدعوى، في بيان له "انتصرت العدالة، وسيتعين على حفتر أن يحاسب على جرائم الحرب التي ارتكبها".وفي عامي 2019 و2020، تقدمت عائلات ليبية بشكوى مدنية ضد حفتر الذي تحمله المسؤولية عن مقتل أقارب لها راحوا ضحايا تفجيرات.