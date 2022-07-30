Advertisement

عربي-دولي

الدفاع الروسية: تدمير مقاتلة أوكرانية و13 مسيرة ومدفعين أميركيين

Lebanon 24
30-07-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-976052-637947928437590506.jpg
Doc-P-976052-637947928437590506.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها أسقطت طائرة أوكرانية من طراز MiG-29 في منطقة كريفوي روغ و13 مسيرة بمناطق متفرقة، كما دمرت مدفعي هاوتزر من طراز M777 أميركيي الصنع.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الذي أضاف أنه في إطار مكافحة البطاريات، تم تدمير بطارية من راجمات صواريخ Uragan وبطاريتين من مدافع هاوتزر Giacint-B في أراضي جمهورية دونيتسك.
Advertisement
 
ودمرت القوات الروسية ستة فصائل من راجمات الصواريخ Grad وبطاريتين من المدافع ذاتية الدفع Gvozdika.

كما أصابت القوات الجوية الروسية رادارا أميركيا من طراز AN / TPQ-36 في دونيتسك، ورادارا أميركيا آخر من طراز AN / TPQ-37 في منطقة خيرسون.

واستهدفت القوات الروسية عددا من مراكز انتشار الوحدات العسكرية الأوكرانية، بينها نقطة الانتشار المؤقتة لتنظيم "كراكن" القومي المتطرف باستخدام صواريخ "إسكندر" في منطقة خاركوف، مما أدى إلى مقتل أكثر من 30 من أفراده.

وقضت القوات الروسية على ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا ومعدات عسكرية ومستودع بالذخيرة لراجمات صواريخ Grad في دونيتسك.

وضربت القوات الروسية قطارا عسكريا في دونيتسك، كان يقل كتيبة النخبة من اللواء الرئاسي الأوكراني، ما أسفر عن مقتل أكثر من 140 فردا.
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
03:00 | 2022-07-30
03:00 | 2022-07-30
02:00 | 2022-07-30
02:00 | 2022-07-30
02:00 | 2022-07-30
09:20 | 2021-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website