الكاظمي: الجميع يتحمل مسؤولية ما يحدث في العراق

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قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إن الجميع يتحمل مسؤولية ما يحدث في البلاد من أحزاب وطبقة سياسية وجهات مؤثرة.وذكر الكاظمي، في كلمة متلفزة: "ندعو كل الكتل السياسية للحوار من أجل شعب العراق.. شعبنا الذي لا يهوى الفتنة والاقتتال والتناحر".وأضاف: "لا بد للكتل السياسية من الابتعاد عن حوار التخوين والإقصاء"، داعيا المواطنين "لعدم التصادم مع القوات الأمنية وحماية مؤسسات الدولة".وأوضح رئيس الحكومة العراقية أن "الجميع يتحمل مسؤولية ما يحدث في العراق من أحزاب وطبقة سياسية وجهات مؤثرة".