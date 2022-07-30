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الكاظمي: الجميع يتحمل مسؤولية ما يحدث في العراق

Lebanon 24
30-07-2022 | 11:30
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قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إن الجميع يتحمل مسؤولية ما يحدث في البلاد من أحزاب وطبقة سياسية وجهات مؤثرة.

وذكر الكاظمي، في كلمة متلفزة: "ندعو كل الكتل السياسية للحوار من أجل شعب العراق.. شعبنا الذي لا يهوى الفتنة والاقتتال والتناحر".
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وأضاف: "لا بد للكتل السياسية من الابتعاد عن حوار التخوين والإقصاء"، داعيا المواطنين "لعدم التصادم مع القوات الأمنية وحماية مؤسسات الدولة".

وأوضح رئيس الحكومة العراقية أن "الجميع يتحمل مسؤولية ما يحدث في العراق من أحزاب وطبقة سياسية وجهات مؤثرة".
 
وتابع: "الأوضاع صعبة جدا في البلاد ولا بد من التعاون والابتعاد عن المصالح الضيقة"، مشددا على أن "الحل ممكن عبر الحوار الصادق وتقديم التنازلات لمصلحة العراق".

وأردف قائلا: "سأتحمل المسؤولية ونحن جاهزون للقيام بكل ما يلزم ونحن صادقون".
 
(سكاي ميوز عربية) 
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