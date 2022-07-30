تدمير قطار عسكري ومقتل مئات الجنود الأوكرانيين

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل نحو 250 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين خلال عمليات للقوات الروسية في أنحاء متفرقة من إقليم دونباس وأوكرانيا خلال آخر 24 ساعة.ففي إفادته الصحفية اليوم السبت، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف إن أسلحة جوية عالية الدقة "دمرت مساء يوم الخميس 28 تموز، قطارا عسكريا في محطة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف كوناشينكوف أن القطار كان يحمل كتيبة هجومية من اللواء الأول المستقل التابع للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وأوضحت أن الضربة "أسفرت عن مقتل أكثر من 140 قوميا وإصابة نحو 250 آخرين".