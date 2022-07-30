تراس تتقدم في سباق القيادة ببريطانيا

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عززت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس مكانتها كالمرشح الأوفر حظاً في السباق لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، وحصلت على تأييد اليوم السبت من منافس سابق مؤثر.وقال توم تاغنهت، الذي تم استبعاده من المنافسة في جولات سابقة من التصويت من قبل المشرعين المحافظين، إن تراس لديها "القرار والتصميم والشغف" لتكون رئيسةً للوزراء.ويمثل هذا التأييد ضربة لوزير الخزانة السابق ريشي سوناك، المرشح النهائي الآخر في السباق على منصب زعيم حزب المحافظين المقبل. وسيتم تحديد الفائز بأصوات حوالي 180 ألف عضو في الحزب من جميع أنحاء البلاد.