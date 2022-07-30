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عربي-دولي

إيران تعلن توقيف مواطن سويدي.. ما هي جريمته؟

Lebanon 24
30-07-2022 | 14:30
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أعلنت وزارة الأمن الإيرانية توقيف سويدي بسبب شبهات "تجسس"، دون تقديم إيضاحات حول هويته أو تاريخ توقيفه، فيما أكدت استوكهولم أن القضية تعود لأشهر، وسبق أن كشفت عنها.

ويأتى الإعلان الإيراني في ظل توتر يشوب العلاقات بين طهران واستوكهولم، على خلفية حكم بالسجن المؤبد صدر في السويد بحق المسؤول الإيراني السابق حميد نوري لدوره المفترض في إعدامات طالت معارضين إيرانيين عام 1988.
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وأفادت وزارة الأمن في بيان على موقعها الالكتروني أنها "حددت وأوقفت أحد مواطني مملكة السويد للتجسس".

وأشارت الى أن المشتبه به دخل إيران "قبل أشهر بعد توقيف جاسوس أوروبي آخر، وكانت مهمته الحصول على معلومات" عن الأخير، من دون تفاصيل إضافية.

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