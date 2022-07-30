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مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا تغادر منصبها.. من سيخلفها؟

Lebanon 24
30-07-2022 | 15:00
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أعلنت الأمم المتحدة أنّ المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالشأن الليبي ستيفاني وليامز، ستغادر منصبها في نهاية تموز، وأنها "ستواصل البحث عمّن يخلفها ويبني على إنجازاتها" في ليبيا.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق،  رداً على أسئلة الصحافيين في نيويورك عمّن سيخلّفها: "نحاول في أسرع وقت ممكن تسمية شخص موقت للقيام بنوع المهمّات التي تقوم بها ستيفاني وليامز، ولكن ليس لدينا أحد لتسميته الآن"، وفق بيان نشره موقع "أخبار الأمم المتحدة".
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وأكد حق أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موجودة، والشخص الذي يتولى المسؤولية هو ريزدون زنينجا، وسيظل هو المسؤول إلى حين تسمية شخص آخر.
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