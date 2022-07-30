مفاجأة عن بايدن.. فحص جديد لـ"كورونا" يُظهر إصابته مجدداً بالفيروس!

ذكر تقرير لموقع "بيزنيس إنسايدر"، مساء اليوم السبت، أن الرئيس الأميركي جو بايدن ما زال مصاباً بـ"كورونا"، وقد ثبُت هذا الأمر عبر فحصٍ جديد أجريَ له مؤخراً.

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ووفقاً للموقع، فإنّ نتيجة فحص بايدن الجديد جاءت إيجابية وقد أتت بعد اختبارات عديدة أجريت سابقاً على مدار الأسبوع الماضي، وكانت نتائجها سلبية.



وقال طبيب بايدن كيفين أوكونور إن "نتيجة اختبار الرئيس جاءت إيجابية"، وأضاف: "بعد الاختبارات السلبية التي أجريت لبايدن على مدى أيام، جاءت نتيجة الاختبار الجديد الذي أجري يوم السبت إيجابية".



وختم: "الرئيس بايدن يشعر بأنه بخير، لكنه سيُجدّد الالتزام باجراءات العزل الصّارمة".