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ضبط أكثر من نصف طن من الكوكايين في صناديق موز بميناء لندن

Lebanon 24
30-07-2022 | 16:30
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ضبطت وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة (NCA) أكثر من نصف طن من الكوكايين في ميناء لندن بصناديق موز قادمة من كولومبيا.

وقالت الوكالة على موقعها عبر الانترنت: "مسؤولو الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة وحرس الحدود صادروا أكثر من نصف طن من الكوكايين في ميناء لندن".
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وأضافت أنه "تم العثور على الكوكايين في صناديق موز تم استيرادها من كولومبيا".

وأشارت إلى أن أغلب كمية المخدرات التي ضبطت كانت متجهة إلى هولندا.

وتقدر شحنة الكوكايين التي تم العثور عليها بأكثر من 40 مليون جنيه إسترليني (حوالي 48.7 مليون دولار أميركي).
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