كييف تعلن أنها بصدد إجلاء المدنيين "قسرا" عن مناطق سيطرتها في دونيتسك

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علنت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك، أن كييف تخطط لإجلاء ما لا يقل عن 220 ألف شخص عن مناطق سيطرتها في جمهورية دونيتسك قبل الشتاء.وقالت فيريشوك في تصريح: "قررنا إجلاء سكان منطقة دونيتسك إلى مناطق أكثر أمانا ... المادة 33 من قانون الدفاع المدني للسكان تتحدث عن هذا النوع من الإجلاء باعتباره إلزاميا".وأضافت أن "سكان المنطقة ينتظرهم شتاء بارد، حيث لا يتوفر لديهم الغاز والكهرباء".يشار إلى أن كييف كانت قد قطعت الغاز والكهرباء والماء والمعاشات وكافة أشكال الدعم عن دونباس، قبل انطلاق العملية الروسية لحماية السكان هناك.