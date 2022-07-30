زيلينسكي لسكان دونيتسك: أخلوا منازلكم

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طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بإخلاء منطقة دونيتسك في شرق البلاد هرباً من ما اسماه "الإرهاب الروسي"، إذ تتعرض مدنها لعمليات قصف دامية.وقال زيلينسكي: "هناك مئات الآلاف من الأشخاص، عشرات الآلاف من الأطفال، يرفضون الخروج من بيوتهم".وأضاف: "صدقوني ، كلما زاد عدد الأشخاص الذين يغادرون دونيتسك ، قل عدد الأشخاص الذين يمكن للجيش الروسي قتلهم".ووصف زيلينسكي القصف الذي طال سجنا في أولينيفكا، في شرق البلاد، الجمعة بأنه "جريمة حرب روسية متعمدة"، داعياً من جديد إلى الاعتراف بروسيا دولةً راعية للإرهاب.