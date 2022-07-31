رئيس دولة يتعرض لمحاولة اغتيال.. اليكم ما جرى

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نجا رئيس دولة غواتيمالا أليخاندرو جياماتي من محاولة اغتيال، نفذها مسلحون مكسيكيون، أخطأوا بتنفيذ الخطة الدموية.وقال متحدث باسم الجيش في غواتيمالا، إن قوات من الجيش تبادلت إطلاق النار مع مسلحين اقتربوا بسيارتهم من موقع حاشية الرئيس الا انه لم يكن موجودا في المكان لحظة وقوع الحادث ولم يصب بأذى.وقال المتحدث إن أحد المسلحين، يعتقد أنه مكسيكي، أصيب في المواجهة ويتلقى رعاية طبية.وفر الآخرون في السيارة باتجاه الحدود المكسيكية التي تبعد نحو 80 كيلومترا عن المدينة.وقال المتحدث إن الجيش المكسيكي اعتقل فيما بعد 4 أشخاص على الأقل يعتقد أنهم من غواتيمالا، كما تم العثور على راديو محمول وقاذف قنابل يدوية عبر الحدود في المكسيك.