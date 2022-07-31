باشاغا: ليبيا في خطر!

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قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا، إن الحكومة ستعمل بقوة لتهيئة كافة المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات، مشدداً على أن البلاد "في خطر ولن تتحمل المزيد من الصراعات".وأوضح باشاغا في خطاب ألقاه بمناسبة العام الهجري الجديد، أنه "على رأس هذه المتطلبات المصالحة الوطنية، ونبذ الفرقة والتطرف، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وإعلاء الروح الوطنية"، مؤكداً أن "الوطن في خطر ولن يحتمل المزيد من الصراعات".وشدد على أن الحكومة الليبية: "لم ولن تسمح بانقسام الوطن، بل تحرص كل الحرص على جمع شتاته، وقد تشكلت حكومتنا بتوافق ليبي - ليبي وبإرادة ليبية خالصة"، على حد وصفه.وقال باشاغا إنَّ "هدفنا المشترك جميعاً هو وحدة ليبيا وعزتها واستقلالها.. لم نستخدم القوة يوماً ولم نقفل الطرق، ولم نقتحم المنازل والمساكن، ولم نصدر أوامر قبض ضد من يعارضنا، بل بالعكس فتحنا جميع قنوات التواصل مع المعارضين، وقد شاهدتم جميعاً أننا سلمنا سلطاتنا سابقاً بالطرق السلمية وبدون أي مزايدات أو مناورات".واعتبر باشاغا أنَّ "التشبث بالسلطة، بقوة السلاح هو شكل من أشكال الاستبداد والديكتاتورية"، وأن "استخدام القوة للاستمرار في الحكم نوع من أنواع الإرهاب والقمع الذي لم ولن نقبل به أبداً، ولم نقبله على أنفسنا عندما كنا في السلطة وسلمناها طواعية".