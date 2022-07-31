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الدفاع المدني السعودي يحذر من أمطار قوية حتى هذا التاريخ

Lebanon 24
31-07-2022 | 01:30
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي إلى توخي الحيطة والحذر مع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، حتى الأربعاء المقبل.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل بأمطار خفيفة إلى متوسطة.
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وأهاب المتحدث الرسمي للمديرية العقيد محمد الحمادي، بتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.
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