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عربي-دولي

بعد مقتل وإصابة عشرات الأسرى الأوكرانيين.. روسيا تدعو خبراء دوليين للتحقيق بقصف مركز احتجاز

Lebanon 24
31-07-2022 | 04:00
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طالبت روسيا خبراء من الأمم المتحدة والصليب الأحمر بالتحقيق في واقعة قصف مركز احتجاز، الأمر الذي نجم عنه مقتل وإصابة العشرات من الأسرى الأوكرانيين.

 

فقد قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو دعت خبراء من الأمم المتحدة والصليب الأحمر للتحقيق في مقتل عشرات السجناء الأوكرانيين من أسرى الحرب المحتجزين في سجن يلينوفكا الذي يديره انفصاليون تدعمهم روسيا.

 

وأضافت الوزارة في بيان أنها تعمل "من أجل إجراء تحقيق نزيه" فيما وصفته بالهجوم على السجن.

 

كما أعلن نائب مندوب روسيا الدائم إلى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن بلاده أحاطت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش علما بالمعلومات الموجودة لديها التي تدل على مسؤولية كييف عن قصف سجن في يلينوفكا.

 

وأشار بوليانسكي، اليوم الأحد، إلى أن روسيا تعول على الأمم المتحدة أن تقوم بتقييم الحادث بأسرع وقت.

 

وكتب بوليانسكي في قناته على تطبيق تليغرام قائلا "اليوم أخطرنا الأمين العام للأمم المتحدة بالمعلومات الموجودة لدينا حول مسؤولية أوكرانيا عن قصف السجن في يلينوفكا".

 

وفي وقت سابق أمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن مقتل وإصابة 193 معتقلا من أسرى الحرب الأوكرانيين، نتيجة للضربة الأوكرانية يوم الجمعة 29  تموز، بواسطة صواريخ "هيمارس" الأميركية على مركز الاحتجاز في يلينوفكا.

(سكاي نيوز)

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المصدر: سكاي نيوز
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