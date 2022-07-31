مع احتمال تحوّل واشنطن بعيدًا عن الشرق الأوسط: هل تملأ الصين الفراغ؟

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بعد مرور ثمانية عشر شهرًا على توليه منصبه، قام رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بأول زيارة له إلى الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الشهر - وهي المنطقة التي كانت في يوم من الأيام في قلب السياسة الخارجية لبلاده.وبحسب موقع "الجزيرة" القطري، "ولكن، حتى في خلال لقائه مع حلفاءه في المنطقة والذين تربطهم علاقة طويلة الأمد بالولايات المتحدة، لم يكن موضوع الصين بعيدًا. وكان بايدن قد كتب قبل أن يبدأ رحلته: "علينا... أن نضع أنفسنا في أفضل وضع ممكن للتغلب على الصين". هناك رواية متنامية داخل مجتمع السياسة الخارجية الأميركية تميل إلى رؤية الشرق الأوسط كنقطة اشتعال محتملة للمنافسة العالمية بين الولايات المتحدة والصين، حيث أصبح تواجد الأخيرة أكثر وضوحًا. من مجالات التعاون التقليدية، مثل النفط والغاز، إلى ما يسمى بـ"طريق الحرير الصحي" الجديد، حيث تستخدم الصين جائحة كوفيد-19 كفرصة لتوفير الرعاية الصحية للبلدان المحتاجة، قامت ثاني أكبر اقتصاد في العالم بتوسيع ملفّها الاقتصادي مع المنطقة وأوضحت أنها هنا لتبقى. ويمهد هذا الأساس لمزيد من المنافسة الشديدة بين الصين والولايات المتحدة، التي ترى الشرق الأوسط بقوة تحت مظلتها الأمنية العالمية. قال محمد تركي السديري رئيس وحدة الدراسات الآسيوية في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في السعودية، "مع نمو بصمة الصين، هناك هذا الاستشراق الرومانسي تجاه الصين وظهور هذا المفهوم بأن الصين هي البديل المحتمل للولايات المتحدة، كقوة ثرية لمعالجة القضايا في المنطقة بطرق موضوعية".وتابع الموقع، "يجادل البعض بأن هذا قد يدفع الشرق الأوسط إلى الاقتراب من الصين، حيث تقوم الولايات المتحدة بتحويل تركيز سياستها الخارجية تدريجياً بعيداً عن المنطقة. في آذار، أفادت الأنباء أن المملكة العربية السعودية تدرس قبول الرنمينبي الصيني (اليوان) بدلاً من الدولار الأميركي لمبيعات النفط الصينية - وهو انحراف كبير عن نظام تجارة النفط الدولي الحالي القائم على الدولار. إن المملكة العربية السعودية هي أكبر مصدر للنفط الخام في الصين: في عام 2021، على سبيل المثال، استوردت الصين 87.58 مليون طن من النفط الخام من المملكة، متصدرة قائمة شركاء الصين في استيراد النفط الخام، وفقًا للإدارة العامة للجمارك في الصين. وفقًا للمحللين، ترى كل من المملكة العربية السعودية والصين فوائد من مثل هذا الترتيب. بالنسبة للصين، من شأن التجارة باليوان أن تحمي البلاد بشكل أساسي من تقلبات العملة والعقوبات المحتملة. من جانب المملكة العربية السعودية، تعد الصين شريكًا تجاريًا رئيسيًا، ويمكن لمثل هذه الخطوة "إظهار فهمها لمخاوف الصين"، وفقًا لدون مورفي، الأستاذة المشاركة في استراتيجية الأمن القومي في كلية الحرب الوطنية الأميركية، الذي يدرس علاقات الصين مع الجنوب العالمي، بما في ذلك الشرق الأوسط".وأضاف الموقع، "ومع ذلك، يعتقد العديد من المحللين أن المنافسة بين هاتين القوتين الرئيسيتين في المنطقة لن تكمن بالضرورة في قطاع الطاقة، على الرغم من ارتباط الشرق الأوسط التلقائي بالنفط والغاز في العقود الماضية. أدى تزايد استبداد الصين، في تناقض صارخ مع ما وصفه بايدن بـ"القيم الأميركية"، إلى إشعال جولة جديدة من المنافسة الأيديولوجية الأكثر حدة بين الولايات المتحدة والصين في الشرق الأوسط. ووفقًا لمورفي، فإن الصين "تعزز الدعم في عصر التعددية القطبية الناشئة" حيث تزداد احتمالية قدرتها على التنافس مع الولايات المتحدة على قدم المساواة. وقالت: "تحمي الصين الأمن الداخلي من خلال ضمان عدم وجود دعم للنشاط في شينجيانغ من دول أخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية"."وبحسب الموقع، "ومع ذلك، فإن جوهر المنافسة بين الولايات المتحدة والصين قد ينتهي عند هذا الحد فقط: وفقًا للمحللين، فإن فكرة خسارة الولايات المتحدة لدورها المهيمن في المنطقة لصالح الصين يمكن أن تكون مبالغًا فيها، ويمكن بسهولة أن يعود وجود الصين والولايات المتحدة في المنطقة بالنفع المتبادل. قال جاي بورتن، الأستاذ المساعد في كلية بروكسل للحكم، الذي درس العلاقات بين الصين والشرق الأوسط على نطاق واسع: "فكرة أن" الولايات المتحدة معرضة لخطر خسارة الشرق الأوسط لصالح الصين "بسيطة للغاية". وأضاف: "كانت الصين موجودة بالفعل في الشرق الأوسط لفترة طويلة، وقد توسعت بصمتها الاقتصادية إلى ما وراء قطاع الطاقة وانتقلت إلى التكنولوجيا الرقمية والرعاية الصحية والعقارات". وتابع قائلاً: لكن هذا لا يعني أن دول الشرق الأوسط تتخلى عن الولايات المتحدة: لديهم علاقات جيدة مع الصينيين، لكنهم لا يتوقعون أن يحل الصينيون محل الأميركيين". كما يتضح من محاولات بايدن لتشكيل تحالف أمني من شأنه أن يضم إسرائيل والمملكة العربية السعودية لمحاربة إيران، فإن الولايات المتحدة، وفقاً للخبراء، لا تزال تستثمر بشكل كبير في الجانب الأمني للمنطقة أكثر من الصين، ولن يتغير ذلك في أي وقت قريب. قال مورفي: "إن بصمة الصين في الشرق الأوسط اقتصادية وليست أمنية"."وتابعت الصحيفة، "لقد استفادت الصين بشكل كبير من الوجود الأمني الأميركي في الماضي: من العراق إلى الكويت، ترتكز فرضية الاستثمار الصيني المتزايد على أمن تلك الدولة واستقرارها. وبهذا المعنى، تلتقي المصالح الأميركية والصينية في مناطق معينة، وفقًا لبورتن. في غضون ذلك، لطالما روّجت الصين لقدرتها على تطوير علاقات قوية مع دول مختلفة هم أنفسهم معارضون أحيانًا، وعلى وجه التحديد المملكة العربية السعودية وإيران - وهما من أكبر شركاء الصين في المنطقة. حتى الآن، نجحت الصين في التمسك بسياستها الخارجية المتوازنة، والحفاظ على علاقات إيجابية مع دول المنطقة. وقعت بكين اتفاقيات مع إسرائيل والسعودية أثناء دخولها برنامج تعاون مدته 25 عامًا مع إيران، وهي في وضع جيد يسمح لها بعدم التدخل سياسيًا في منطقة غارقة في الصراع. ومع ذلك، مع تزايد تصميم الولايات المتحدة والصين على الانخراط في المنافسة، فمن غير الواضح إلى متى يمكن للصين أن تستمر في تنفيذ سياستها الخارجية القائمة على الاقتصاد البحت في المنطقة".وختمت الصحيفة، "يدخل العالم الآن مرحلة من عدم اليقين، وبالنسبة للعديد من البلدان في المنطقة، من غير العملي أن تضطر إلى الاختيار من بين بعض أكبر اللاعبين. قال السديري: "في منطقة تمر بمرحلة انتقالية، لا يفكر الناس من منظور ثنائي، أي الولايات المتحدة أو الصين، فهم بحاجة لكيلهما"."