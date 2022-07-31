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عربي-دولي

طبيب مختص يتنبأ بما ستؤول إليه حال كورونا بعد عام!

Lebanon 24
31-07-2022 | 14:00
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تحت عنوان: "طبيب مختص يتنبأ بما ستؤول إليه حال كورونا بعد عام"، جاء في موقع "روسيا اليوم":
 
"قال الطبيب فلاديسلاف جيمشوغوف، المختص في الأمراض المعدية شديدة الخطورة، إنه فقط بعد عام، سيكون من الممكن القول بشكل قاطع إن فيروس كورونا أصبح مرضا موسميا مثل الإنفلونزا. في رأيه، هناك سيناريوهان لانتهاء هذا الوباء. أحدها هو انتقال عدوى الفيروس التاجي إلى حالة مرض موسمي مثل الإنفلونزا".
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وأضاف الخبير الروسي: "سينتشر فيروس SARS-CoV-2 بين الناس طوال الوقت - أي سينتقل من النصف الجنوبي للكرة الأرضية إلى الشمال. الآن، عندما يكون لدينا الصيف، يكون الشتاء في ذروته في نصف الكرة الجنوبي. سنرى الربيع القادم إذا كانت هذه الموجة ستنتهي مثل الإنفلونزا أو لن تنتهي، وهل ستبقى خلال فصل الصيف. يجب أن تمر فترة من الزمن، ثم سنرى ما إذا كان [الفيروس التاجي] قد أصبح موسميا".
 
لكن الخبير، يعتبر أن السيناريو الأكثر احتمالا لتطور الأحداث هو انتقال الفيروس التاجي إلى حالة عدوى بؤرية طبيعية. في هذه الحالة، يمكن للفيروس العثور على "مضيف" – ناقل له في الطبيعة.

وقال: "عندما ينخفض مستوى المناعة البشرية الجماعي، فسيتوقف عن توفير الحماية، وهو ما سيجعل [الفيروس التاجي] يزهر مرة أخرى في المجتمع البشري – بهذا الشكل يوجد وباء إيبولا".
 
 
المصدر: روسيا اليوم

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