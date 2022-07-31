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أوكرانيا تنفي مهاجمة الأسطول الروسي في القرم

Lebanon 24
31-07-2022 | 07:00
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نفت أوكرانيا اليوم أن تكون هاجمت مقر أسطول البحر الأسود الروسي في القرم بطائرة مسيرة مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح وفق موسكو، ووصفت الاتهامات الروسية بأنها استفزاز متعمد، بحسب ما أفادت "الوكالة الفرنسية".
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وقال المتحدث باسم الإدارة الإقليمية في أوديسا سيرغي براتشوك في بيان، ان "الاتهامات الروسية بهجوم أوكراني على مقر الأسطول الروسي في سيباستوبول هي استفزاز متعمد، وأضاف أن "تحرير شبه جزيرة القرم الأوكرانية المحتلة سيحدث بطريقة أخرى أكثر فاعلية".
المصدر: العربية
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