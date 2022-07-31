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بعد الإعلان عن خلل في طائرة "F-35".. هذا ما فعلته القوات الجوية الإسرائيليّة

Lebanon 24
31-07-2022 | 06:15
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أعلن سلاح الجو الأميركي عن إيقاف مؤقت لطائرة "F-35"، وذلك بسبب خلل تم اكتشافه في أحد المكونات في مقعد الطرد.

ويأتي ذلك تفادياً للخطر الذي قد يتعرض له الطيارون أثناء حالة الطوارئ، حيث أنه قد يسبب انفجاراً غير متحكم به في قمرة القيادة.
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وقالت الخدمة إن القوات الجوية الأميركية أوقفت غالبية طائراتها من طراز F-35 في الولايات المتحدة القارية، حيث أخرجت الطائرات المقاتلة من الخدمة مؤقتا لفحص مقاعد الطرد المعيبة.

واكتشف المسؤولون العسكريون مؤخرا مشكلات في الخراطيش المتفجرة في بعض الطائرات المستخدمة لدفع مقعد طرد الطيار من الطائرة المقاتلة.

وكشفت القوات الجوية الأميركية أنها أمرت الأسبوع الماضي بتفتيش جميع مقاعد طرد "F-35" في غضون 90 يوما القادمة، وفقاً لمتحدثة باسم قيادة القتال الجوي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، بأن "طائرة F-35 التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" تعتبر من أفضل الطائرات المقاتلة في العالم"، حيث اشترت إسرائيل 50 طائرة من طراز F-35i، والتي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "أدير".

وإثر إعلان سلاح الجو الأميركي، قام قائد سلاح الجو الإسرائيلي، اللواء تومر بار، يإجراء تقييم مخصص للوضع مساء أمس السبت، بعد المعلومات الواردة من الولايات المتحدة بشأن التفتيش عن خلل في آلية الطرد في مقاعد الطيار في طائرة F35، إذ أنه أمر في نهاية تقييم الوضع، بتفتيش عام لطائرة "أدير" قبل الرحلة الأولى، حيث أن هذه عملية ستنفذها الفرق الفنية ومن المتوقع أن تكتمل في الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن الاختبارات "يجب أن تتم بشكل صارم وشامل من أجل إعادة التشكيل إلى الكفاءة الكاملة مع الحفاظ على معايير سلامة عالية".
 
(روسيا اليوم)
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