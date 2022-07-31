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عقيد أميركي يكشف السيناريو الذي قد ينهي "حرب أوكرانيا"

Lebanon 24
31-07-2022 | 08:30
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اعتبر العقيد المتقاعد من المخابرات الجوية الأميركية جيه. ميرفي دونوفان أن خسارة أوديسا ستؤدي إلى هزيمة كييف في النزاع المسلح مع روسيا.

وأشار دونوفان في مقال نشر على موقع "American Thinker"، إلى أن أوديسا كانت منتجعا مهما منذ الحقبة السوفيتية "تربطه علاقات قوية بالنخب الروسية".
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وتابع: "إذا وعندما تسقط أوديسا، فإنها قد تسقط، مثل خيرسون، بفعل "الطابور الخامس"، وليس بالقتال".

وأضاف دونوفان: "وذلك ربما سيكون بمثابة نهاية اللعبة لأوكرانيا".

ولفت إلى أنه لا يزال أمام أوكرانيا، وكذلك أوروبا والولايات المتحدة، التي تواجه عاصفة سياسية واقتصادية ذات "أبعاد ملحمية"، أن تجتاز فصل الشتاء، وأضاف: "حتى الآن، الروس يربحون.. في الحقيقة، لا أحد يخوض الحرب والشتاء مثل الروس".
 
 
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