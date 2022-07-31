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في دولة كبرى.. أزمة توفر لقاحات جدري القرود تتصاعد!

Lebanon 24
31-07-2022 | 09:00
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قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن اللقاح ضد جدري القرود قد لا يكون متاحاً لكل الأميركيين الموجودين في دائرة الخطر إذا استمر عدد الحالات في الارتفاع.

وذكرت الصحيفة أن السلطات الأميركية أعلنت في بداية الأسبوع الجاري، عن تلقيها نحو 800 ألف جرعة من اللقاح، لكن مع ذلك، فإنها لا تكفي لتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.
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مع هذا، فقد نوهت الصحيفة بأن الجرعات الجديدة ستصل فقط في تشرين الأول المقبل.

وفقاً للصحيفة، فإنه حتى مع وجود جرعات جديدة من اللقاحات في الولايات المتحدة، فإنها ستكون كافية فقط لثلث الرجال المثليين وثنائيي الجنس الذين يبلغ عددهم 1.6 مليون تقريبا والذين يتعرضون لخطر كبير.
 
مع هذا، فقد شددت الصحيفة على أن كل واحد منهم يجب أن يتلقى جرعتين من اللقاح.

من جانبه، أعلن ستيفن موريسون، خبير الصحة العامة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، أن الولايات المتحدة ستحتاج على الأرجح إلى 3.2 مليون جرعة من اللقاح لتطعيم السكان المعرضين للخطر.
 
وأضاف أنه بحلول نهاية عام 2022، لن تحصل البلاد حتى على مليوني جرعة، منوهاً بأنه يوجد لدى السلطات الآن أكثر من مليون جرعة من اللقاح.

ووفقاً للمراكز الفيدرالية الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم تسجيل حوالي 5000 حالة إصابة بجدرى القرود في البلاد.
 
ويوم الجمعة، أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ بسبب تفشي مرض جدري القرود.
 
وأشارت إلى أن حالة واحدة من كل 4 حالات مصابة بجدرى القرود في الولايات المتحدة تحدث في ولاية نيويورك.
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