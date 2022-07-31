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وزارة الصحة العراقية توجه رسالة إلى زائري كربلاء.. ماذا فيها؟

Lebanon 24
31-07-2022 | 09:30
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق عن إعداد خطة الإسناد الطبي الطارئ بمناسبة حلول شهر محرم في العاشر من شهر محرم للعام 1441 هجري (2022 ).

وفي هذا الصدد، قال رئيس مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة في وزارة الصحة العراقية، فاضل عكلة الربيعي في بيان: "الخطة تهدف إلى تنسيق وتنظيم الجهود والموارد الطبية بغية تقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية للزائرين الكرام وبالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لتسهيل حركة سيارات الإسعاف داخل المحافظات وخارجها، وبمشاركة دوائر مركز الوزارة ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات وبالتنسيق مع غرفة عمليات مركز الوزارة".
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وأردف البيان: "قسم الإسعاف الفوري قام بتهيئة سيارات الإسعاف ونشرها على مسارات الزائرين، إضافة إلى تنفيذ مصرف الدم الوطني حملات للتبرع بالدم وتجهيز الدم بكافة أصنافه إلى المستشفيات القريبة من مناطق تجمع الزائرين، وتهيئة ردهات الطوارئ في كافة المستشفيات، إضافة إلى تهيئة ردهات إضافية تحسبا لاستقبال الحالات الطبية الطارئة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والادوية المنقذة للحياة، وتهيئة فرق طبية وجراحية جاهزة وتحت الطلب، وتهيئة مفارز صحية ثابتة ومتنقلة على طريق سير الزائرين وإرسال فريق طبي إلى مدينة كربلاء المقدسة لمواجهة حالات التسمم إن حدثت قبل ثلاثة أيام من الزيارة".

وأكمل الربيعي في بيانه: "دائرة الصحة العامة دعت إلى الالتزام بكافة أوامر اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية واتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا والحمى النزفية والأمراض الانتقالية الأخرى، كما أن فرق الرقابة الصحية ستقوم بمتابعة الماء والغذاء الذي يقدم للزائرين".
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