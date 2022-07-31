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الحكم على نجل نتنياهو بغرامة مالية... كم قدرها؟

Lebanon 24
31-07-2022 | 10:30
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سيدفع يائير نتنياهو، نجل زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، غرامية مالية قدرها 300 ألف شيكل (حوالي 90 ألف دولار) بعد إدانته بتهمة التشهير والافتراء.

وفي التفاصيل، رفضت محكمة دائرة تل أبيب، استئنافا قدمه يائير نتنياهو، ضد قرار محكمة الصلح الصادر في عام 2021، والذي يفرض عليه دفع 287500 شيكل تعويضا للصحفي آفي الكالاي، المحرر السابق لموقع Walla، الذي رفع ضده دعوى حول التشهير والافتراء.
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ووفقا للقرار القضائي الجديد، سيتوجب على يائير نتنياهو كذلك، تسديد النفقات القضائية وقدرها 30 ألف شيكل.
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