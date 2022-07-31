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في شهر واحد... موجة الحر تودي بحياة 2064 شخصًا في إسبانيا

Lebanon 24
31-07-2022 | 11:30
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تسببت الحرارة الشديدة التي تم تسجيلها في تموز في إسبانيا، في وفاة 2064 شخصا، وفق بيانات نشرت على الموقع الإلكتروني لمعهد كارلوس الثالث الصحي.

ووفقا لنظام مراقبة الوفيات اليومية للمعهد، كانت الوفيات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، خلال نفس الفترة من العام الماضي، أقل بنحو أربع مرات.
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ومن بين إجمالي الوفيات، كانت هناك 1321 حالة وفاة فوق سن 85، و470 تتراوح أعمارهم بين 75 و 84، و 176 بين 65 و 74، وما يصل إلى 83 كانوا بين 45 و 64. كما توفي عشرة أطفال دون سن الرابعة عشرة.

وفي 18 و 19 من شهر تموز، توفي أكبر عدد من الأشخاص وكان متوسط درجة حرارة الهواء في جميع أنحاء إسبانيا حوالي 38-40 درجة مئوية.
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