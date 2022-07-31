طيارو "لوفتهانزا" يهددون بالإضراب للمطالبة برفع أجورهم

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أيّد معظم الطيارين العاملين في شركة "لوفتهانزا" الألمانية، كبرى شركات الطيران الأوروبية، تنفيذ إضراب للمطالبة بزيادة أجور، وفق ما أعلنته النقابة المعنية يوم الأحد.واعتبر اتحاد "قمرة القيادة" في بيان أن "هذا مؤشر لا يمكن تجاهله".وأضاف أن خطر وقف تشغيل طائرات "لوفتهانزا" ازداد، لكن نتيجة المشاورات "لا تعني بشكل تلقائي بأنه سيتم تنفيذ إضراب".وذكرت النقابة أنها ستعيد فورا إطلاق المفاوضات المتعثرة حاليا مع الإدارة "مع دعم أكبر" من أعضائها.