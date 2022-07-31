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ترامب يهاجم عرض بايدن لتبادل السجناء مع روسيا

Lebanon 24
31-07-2022 | 15:00
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هاجم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، صفقة تبادل السجناء التي يعمل الرئيس الحالي جو بايدن على إتمامها مع روسيا.


وقال ترامب في لقاء صحفي مساء السبت إنه لا يعتقد أن الصفقة التي يعكف عليها بايدن جيدة للغاية.
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ويسعى الرئيس بايدن لإجراء عملية تبادل سجناء، سيجري بموجبها تبادل تاجر الأسلحة الروسي،فيكتور بوت، المحبوس في أميركا، مقابل نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر ومواطنها السابق بول ويلان المتهم بالتجسس في روسيا.

ووصف ترامب تاجر الأسلحة، الذي كان ضابطا في القوات السوفيتية السابقة، بأنه "تاجر الموت".

وأضاف الرئيس الأميركي السابق أن اللاعبة تعلم أنه ليس بوسعك أن تذهب إلى هناك (روسيا) وأنت محمل بالمخدرات"، مشيرا إلى أنها اعترفت "حتى بدون ضغط كبير" من جانب الروس، لذلك "لا تبدو الصفقة جيدة للغاية"، خاصة أن المقابل كان واحدا من أسوأ الأشخاص في العالم"، في إشارة إلى تاجر الأسلحة الروسي.
 
وتم إيداع غرينر، لاعبة فريق فينكس ميركوري، السجن منذ وصولها إلى مطار تشيريميتيفو في موسكو في فبراير حيث أوقفت وبحوزتها، وفق لائحة الاتهام، عبوات خاصة بالسجائر الالكترونية معبّأة بزيت القنب.

وتواجه عقوبة بالسجن يمكن أن تصل إلى عشر سنوات.

أما ويلان الذي كان مسؤولا أمنيا في شركة لقطع غيار السيارات وأحد عناصر مشاة البحرية السابقين، فاعتقلته موسكو في ديسمبر 2018 بتهمة امتلاك مواد حسّاسة، وأدين بالتجسس في يونيو 2020 وحكم عليه بالسجن 16 عاما.

في المقابل، يمضي بوت حكما بالسجن 25 عاما في الولايات المتحدة، التي تسلمته من تايلاند عام 2010، بعد عملية خاصة أجرتها وكالة مكافحة المخدرات الأميركية قبل عامين.

ومن أجل التمهيد للصفقة، أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن محادثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة.

وقال بلينكن إنه أجرى محادثات "صريحة" مع لافروف، وحضه على قبول عرض الولايات المتحدة بشأن تبادل سجناء.

وكان البلدان قد أجريا صفقة تبادل سجناء في أبريل الماضي على الأراضي التركية.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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