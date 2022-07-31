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للمرة الثانية على التوالي.. نتيجة PCR لـ"بايدن" إيجابية

Lebanon 24
31-07-2022 | 16:30
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أكد طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، أن الرئيس يشعر بتحسن بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا مجددا.

وكشف الطبيب أن نتائج فحوص الفيروس لا تزال إيجابية، وأن الرئيس سيواصل إجراءات عزله الصارمة.

وأثبتت الاختبارات لليوم الثاني على التوالي استمرار إصابة بايدن بكوفيد-19، فيما يبدو حالة ”ارتداد” نادرة بعد العلاج بعقار مضاد للفيروس.
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وكانت نتائج الاختبارات، التي أجراها بايدن، السبت، خرجت إيجابية مجددا، مما تطلب إلغاء أسفاره، وأي فعاليات كان سيشارك فيها بنفسه خلال فترة العزل الشخصي التي تستمر خمسة أيام، وفقا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال طبيب البيت الأبيض، الدكتور كيفن أوكونور، في رسالة تشير إلى الاختبار الإيجابي، الأحد، إن الرئيس ”لا يزال يشعر بأنه على ما يرام” وسيواصل العمل من المقر التنفيذي أثناء عزله.

 وبعد أن ثبتت إصابته بادئ الأمر في الحادي والعشرين من يوليو الجاري، تلقى بايدن (79 عاما)، عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات، وفق ما أوردت "أسوشيتد برس".

 جاءت نتيجة اختباراته سلبية للفيروس يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، مما جعله يخرج من العزل مع وضع كمامة وجه في المناطق المغلقة.

وتشير الأبحاث إلى أن عددا قليلا ممن تلقوا عقار باكسلوفيد قد يعانون من ارتداد للفيروس.

 وحقيقة ارتداد الفيروس، وليس ”الإصابة مرة أخرى”، تمثل مؤشرا إيجابيا على صحة بايدن بمجرد تعافيه من المرض.

 قال الدكتور ألبرت هو، اختصاصي الأمراض المعدية في كلية الصحة العامة بجامعة ييل: ”حقيقة أن الرئيس قد شفى من مرضه ولم تظهر عليه أعراض هي علامة جيدة وتقلل من احتمالية إصابته بكوفيد لفترة طويلة”.
(الحرة)
المصدر: الحرة
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