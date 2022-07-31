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عربي-دولي
الصدريون يواصلون احتلال البرلمان.. وتحذير من حرب أهلية
Lebanon 24
31-07-2022
|
17:34
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واصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم المفتوح بمقر البرلمان العراقي لليوم الثاني على التوالي، رفضا لمضي الإطار التنسيقي الشيعي في ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، وسط تحذيرات من الانجرار لحرب أهلية، في حين أطلق رئيس إقليم كردستان مبادرة حوار لجمع فرقاء بغداد بأربيل لحل الأزمة.
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دخل اعتصام أنصار التيار الصدري بمقر البرلمان العراقي يومه الثاني على التوالي، أمس، وسط تحذيرات من اندلاع حرب أهلية بسبب شل مؤسسة السلطة التشريعية، على خلفية فشل الأطراف السياسية في التوصل إلى تفاهم لتشكيل الحكومة الجديدة بعد 10 أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية.
ومع تواصل الاعتصام المفتوح لأنصار التيار الصدري بداخل مبنى البرلمان بعد سيطرة المتظاهرين على مقره أمس الأول، حذر الأمين العام لحزب "للعراق متحدون" أسامة النجيفي، من اندلاع حرب أهلية، داعياً إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، تفادياً لأي احتمالات تقود إلى نتائج سلبية.
وقال النجيفي، في بيان، إن "العودة للشعب تتحقق عبر عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، مهمتها تحديداً إعادة النظر بقانون الانتخابات، وتبديل المفوضية وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة".
وعززت حالة الانسداد التي وصلت لها علاقة زعيم التيار مقتدى الصدر، و"الإطار التنسيقي الشيعي" الذي يضم فصائل وأحزابا متحالفة مع إيران فرص وقوع صدام مسلح بين أتباع الجبهتين.
وتحدثت مصادر في "الإطار"، أمس، عن جهود لفتح قنوات للحوار مع الصدر، للتغلب على حالة الانسداد التي أعقبت فشل الصدر وكتلته المستقيلة، 73 نائبا، في تشكيل حكومة أغلبية وطنية ورفضه لترشيح الإطار محمد شياع السوداني الموصوف بأنه ظل زعيم "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي لرئاسة الوزراء.
وقالت المصادر إن "آلية التواصل المعنية تكون مباشرة مع قيادات صدرية بارزة، لمناقشة مبادرات سياسية لاحتواء الأزمة الحالية، واللقاء بالصدر".
وأضافت أن "من يقود دفّة الحوار من قبل "الإطار" كل من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وزعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي".
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