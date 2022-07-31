الصدريون يواصلون احتلال البرلمان.. وتحذير من حرب أهلية

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واصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم المفتوح بمقر البرلمان العراقي لليوم الثاني على التوالي، رفضا لمضي الإطار التنسيقي الشيعي في ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، وسط تحذيرات من الانجرار لحرب أهلية، في حين أطلق رئيس إقليم كردستان مبادرة حوار لجمع فرقاء بغداد بأربيل لحل الأزمة.دخل اعتصام أنصار التيار الصدري بمقر البرلمان العراقي يومه الثاني على التوالي، أمس، وسط تحذيرات من اندلاع حرب أهلية بسبب شل مؤسسة السلطة التشريعية، على خلفية فشل الأطراف السياسية في التوصل إلى تفاهم لتشكيل الحكومة الجديدة بعد 10 أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية.ومع تواصل الاعتصام المفتوح لأنصار التيار الصدري بداخل مبنى البرلمان بعد سيطرة المتظاهرين على مقره أمس الأول، حذر الأمين العام لحزب "للعراق متحدون" أسامة النجيفي، من اندلاع حرب أهلية، داعياً إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، تفادياً لأي احتمالات تقود إلى نتائج سلبية.وقال النجيفي، في بيان، إن "العودة للشعب تتحقق عبر عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، مهمتها تحديداً إعادة النظر بقانون الانتخابات، وتبديل المفوضية وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة".وعززت حالة الانسداد التي وصلت لها علاقة زعيم التيار مقتدى الصدر، و"الإطار التنسيقي الشيعي" الذي يضم فصائل وأحزابا متحالفة مع إيران فرص وقوع صدام مسلح بين أتباع الجبهتين.