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زيلينسكي يدعو لإخلاء دونيتسك وينفي مهاجمة القرم

Lebanon 24
31-07-2022 | 17:39
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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سكان دونيتسك إلى إخلاء هذه المنطقة الواقعة في شرق البلاد والتي تسيطر روسيا على جزء كبير منها هربا من الإرهاب الروسي وعمليات القصف.
وقال: "اتُّخذ قرار حكومي بإخلاء إلزامي للمنطقة"، معتبرا أنه "في هذه المرحلة من الحرب، الإرهاب هو سلاح روسيا الرئيسي".
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وكانت النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، أعلنت الإجلاء الإلزامي لجميع سكان دونيتسك، إحدى المنطقتين الإداريتين في حوض دونباس. وبررت القرار بشبكات الغاز المدمرة وغياب التدفئة في الشتاء المقبل بالمنطقة.
وتفيد تقديرات السلطات الأوكرانية بأن 200 ألف مدني على الأقل ما زالوا يعيشون في المناطق التي لا تخضع للاحتلال الروسي في دونيتسك.
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