بيلوسي في آسيا لدعم الحلفاء

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بدأت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أمس، على رأس وفد كبير زيارة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، في آسيا، لإعادة تأكيد التزام أميركا حيال حلفائها وأصدقائها في المنطقة.ويضم الوفد المرافق لرئيسة مجلس النواب، وجميع أعضائه من الديموقراطيين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس غريغوري ميكس، وأعضاء في اللجنة الدائمة للاستخبارات ولجنة القوات المسلحة في مجلس النواب أيضاً.وقال بيلوسي: "في سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان، سنعقد اجتماعات على مستوى عالٍ لمناقشة سبل تعزيز قيمنا ومصالحنا المشتركة، بما في ذلك السلام والأمن والنمو الاقتصادي والتجارة ووباء كورونا وأزمة المناخ وحقوق الإنسان والحكم الديموقراطي".وتبقي رئيسة مجلس النواب الأميركي، ثالث أرفع شخصيّة في الإدارة الأميركيّة، على الغموض بشأن زيارة محتملة إلى تايوان لأسباب أمنية.