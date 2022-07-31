تبون: الرئيس قيس سعيد يمثّل الشرعية في تونس

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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأحد، إن الرئيس قيس سعيد يمثل الشرعية في تونس، مؤكدا أن الجزائر تتعامل مع الشرعية.ويأتي الموقف الجزائري، فيما شهدت تونس، مؤخرا، استفتاء على الدستور من أجل إصلاح النظام السياسي القائم في البلاد.وطالما تعهدت الجزائر بالوقوف إلى جانب تونس التي تأثر استقرارها السياسي والاقتصادي بشكل كبير بعد أحداث 2011.