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ليز تراس.. هل تكون الزعيمة المقبلة لحزب المحافظين خلفا لجونسون؟

Lebanon 24
31-07-2022 | 23:07
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أوردت صحيفة "تليغراف"، أمس الأحد، أن وزير المالية البريطاني، نديم الزهاوي، أيد رسميا ترشيح ليز تراس لتكون الزعيمة المقبلة لحزب المحافظين خلفا لبوريس جونسون.

 

وكتب الزهاوي في الصحيفة أن وزيرة الخارجية تراس "ستغير العقيدة الاقتصادية التي عفا عليها الزمن وتدير اقتصادنا بطريقة محافظة".

 

وفي وقت سابق، تم إقصاء الزهاوي، الذي تولى منصب وزير المالية خلفا لريشي سوناك أوائل يوليو الماضي، من التنافس على زعامة الحزب ورئاسةالحكومة في التصويت الأول.

 

وأصبح الزهاوي خارج السباق إلى "داونينغ ستريت"، إثر عدم حصوله على الحد الأدنى المطلوب وهو 30 صوتا.

 

وحظيت تراس أيضا بدعم كل من المدعية العامة سويلا برافرمان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان توم توجندهات، اللذين تم إقصاؤهما من السباق.

 

وأواخر تموز الماضي، افتتح ريشي سوناك وليز تراس، الحدث الانتخابي الأول من سلسلة من 12 حدثا انتخابيا في كل أنحاء البلاد لإقناع أعضاء الحزب المحافظ بأدائهما.

 

وأظهرت استطلاعات الرأي أن وزيرة الخارجيّة تراس هي المرشحة الأوفر حظا، وقد تلقّت دعما قويا مساء الخميس من وزير الدفاع بن والاس الذي كتب في صحيفة "تايمز" أن تجربة تراس "تجعلها في أفضل موقع للدفاع عن المملكة المتحدة في هذه الأوقات العصيبة".

 

وسيُصوّت أعضاء الحزب الذي يملك الغالبية في مجلس العموم، عبر البريد خلال شهر آب، لاختيار خليفة جونسون الذي أُجبر على إعلان الاستقالة أوائل يوليو إثر سلسلة فضائح شهدتها حكومته، ويُتوقّع ظهور نتيجة التصويت في الخامس من أيلول.

(سكاي نيوز)

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المصدر: سكاي نيوز
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